Давление жидкости в сосуде: a) одинаков во всех точках; б) зростас со збилыпенням глубины: в) зменшусться с увеличением глубины; r) зростас с уменьшением густниы жидкости.
Физика
Давление жидкости в сосуде: a) одинаков во всех точках; б) зростас со збилыпенням глубины: в) зменшусться с увеличением глубины; r) зростас с уменьшением густниы жидкости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ г зростает с уменьшением.....
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