Давление жидкости в сосуде: a) одинаков во всех точках; б) зростас со збилыпенням глубины: в) зменшусться с увеличением глубины; r) зростас с уменьшением густниы жидкости.

Физика

Давление жидкости в сосуде: a) одинаков во всех точках; б) зростас со збилыпенням глубины: в) зменшусться с увеличением глубины; r) зростас с уменьшением густниы жидкости.

Автор: Гость