Помогите пожалуйста дана масса раствора гидроксида калия (KOH) -200г,массовая доля гидроксида калия-10%.определите массу образовавшейся соли ,если в раствор добавили азотную кислоту

Химия
Помогите пожалуйста дана масса раствора гидроксида калия (KOH) -200г,массовая доля гидроксида калия-10%.определите массу образовавшейся соли ,если в раствор добавили азотную кислоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH+HNO3=KNO3+H2O m(KOH)=200*0,1=20 Г n(KOH)=20/56=0,35 моль n(KNO3)=0,35 моль m(KNO3)=0,35*101=35,35 г
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