Помогите пожалуйста дана масса раствора гидроксида калия (KOH) -200г,массовая доля гидроксида калия-10%.определите массу образовавшейся соли ,если в раствор добавили азотную кислоту

Химия

Помогите пожалуйста дана масса раствора гидроксида калия (KOH) -200г,массовая доля гидроксида калия-10%.определите массу образовавшейся соли ,если в раствор добавили азотную кислоту

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