ПОМОГИТЕ. ТЕМА:НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ. Турист проп??ыл на лодке некоторое расстояние по течению реки, а потом вернулся назад, потратив на все путешествие не более 5 ч. Скорость лодки в стоячей. вод...
Алгебра
ПОМОГИТЕ. ТЕМА:НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ. Турист проп??ыл на лодке некоторое расстояние по течению реки, а потом вернулся назад, потратив на все путешествие не более 5 ч. Скорость лодки в стоячей. воде равна 5 км/ч, а скорость течения 1 км/ч.какое наибольшее расстояние мог проплыть турист по течению реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х расстояние 5+1=6км/час скорость по течению 5-4=4км/час против течения х/6+х/4≤5 2х+3х≤60 5х≤60 х≤12 12км- наибольшее расстояние в один конец
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