ПОМОГИТЕ. ТЕМА:НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ. Турист проп??ыл на лодке некоторое расстояние по течению реки, а потом вернулся назад, потратив на все путешествие не более 5 ч. Скорость лодки в стоячей. вод...

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ПОМОГИТЕ. ТЕМА:НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ. Турист проп??ыл на лодке некоторое расстояние по течению реки, а потом вернулся назад, потратив на все путешествие не более 5 ч. Скорость лодки в стоячей. воде равна 5 км/ч, а скорость течения 1 км/ч.какое наибольшее расстояние мог проплыть турист по течению реки.

Автор: Гость