Sin30 sin90 sin40 sin45
Геометрия
Sin30 sin90 sin40 sin45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin30=1/2, sin90=1,sin40=0,643,sin45=√2/2.
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