Помогите пожалуйста) 11. Какой бальный танец вошел в симфонию №1 П. Чайковского? -??енуэт -Лезгинка -Марш -Вальс 12. Симфоническое произведение «Вальс-Фантазия» была написана кем? -И. Штраус -М. Балакирев -М. Глинка -...

Музыка

Помогите пожалуйста) 11. Какой бальный танец вошел в симфонию №1 П. Чайковского? -??енуэт -Лезгинка -Марш -Вальс 12. Симфоническое произведение «Вальс-Фантазия» была написана кем? -И. Штраус -М. Балакирев -М. Глинка -П. Чайковский 13. Какие танцы использовал М.Мусоргский в своих произведениях: вокальном цикле «Песни и пляски смерти» и опере «Сорочинская ярмарка»? . . 14. Какой бальный танец является самым популярным в течение нескольких веков? . . 15. Какой танец принято считать «танец королей и королем танцев»? . 16. В каких музыкальных жанрах можно встретить танцы и ритмы танцевальной музыки?. . 17. Кого принято считать « королем вальса»? . . 18. Кто впервые в русской музыке симфонизировал танцы?. . . 1911911111 19. Согласен ли ты, что танцы вальс, полонез и мазурка являются бальными танцами? а) Да б) Нет .

Автор: Гость