Разложить на множители c^2-d^2+6c+9 Расписать действия

Алгебра
Разложить на множители c^2-d^2+6c+9 Расписать действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 вроде так, не уверен со знаком после 1й скобки c(c+6)(3+d)(3-d)
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