В поход пошли 24 мальчика а девочек в 3 раза меньше чем мальчиков На сколько больше ??альчиков пошло в поход чем девочек

Математика

В поход пошли 24 мальчика а девочек в 3 раза меньше чем мальчиков На сколько больше ??альчиков пошло в поход чем девочек

Автор: Гость