В поход пошли 24 мальчика а девочек в 3 раза меньше чем мальчиков На сколько больше ??альчиков пошло в поход чем девочек
Математика
В поход пошли 24 мальчика а девочек в 3 раза меньше чем мальчиков На сколько больше ??альчиков пошло в поход чем девочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8(девочек) 24-8=16 (мальчиков) Ответ: На 16 мальчиков больше пошло в поход
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