Тело массой 100 кг падает с высоты 2 м. Найдите работу силы тяжести.
Физика
Тело массой 100 кг падает с высоты 2 м. Найдите работу силы тяжести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=m*g*h= 100*9,8*2=1960 Дж Удачи!
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