Что такое линии магнитного поля?
Физика
Что такое линии магнитного поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это воображаемые линии , вдоль которых располагаются магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1)Переведите вопрос в косвенную речь. Where is my hat? 2) Согласитесь с утверждением. I endjoyed skating when i was a kid. 3) Вставьте пропущен...
Математика
Решите пример. Пожалуйста! По действиям (1 действие-...) Спасибо!! 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 (* -умножить)
Українська мова