ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!Уже третий раз задаю ТОЛЬКО КРАТКО МОЖНО!! Как опытным путём док??зать, что во время дыхания выделяется углекислый газ?
Биология
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!Уже третий раз задаю ТОЛЬКО КРАТКО МОЖНО!! Как опытным путём док??зать, что во время дыхания выделяется углекислый газ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять какое-либо растение, прикрыть его плотно (например, стеклянным колпаком) и поставить в очень темное место, без доступа света. Через некоторое время растение погибнет, т.к. растения дышат кислородом и выделяют углекислый газ, когда под своим "куполом" оно израсходует весь кислород, растение, соответственно, погибнет.
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