ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!Уже третий раз задаю ТОЛЬКО КРАТКО МОЖНО!! Как опытным путём док??зать, что во время дыхания выделяется углекислый газ?

Гость: Гость:

Взять какое-либо растение, прикрыть его плотно (например, стеклянным колпаком) и поставить в очень темное место, без доступа света. Через некоторое время растение погибнет, т.к. растения дышат кислородом и выделяют углекислый газ, когда под своим "куполом" оно израсходует весь кислород, растение, соответственно, погибнет.