Придумай равенство и неравенство ,в которых по обе стороны от знака сравнения сто??т выражения

Математика
Придумай равенство и неравенство ,в которых по обе стороны от знака сравнения сто??т выражения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равенство 2+3=4+1 неравенство 6+2>8-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите сумму первых трех членов арифметической прогрессии (an),если :a1=8, d=12
Ответить
Математика
32÷0,128 желательно с росписью
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!Уже третий раз задаю ТОЛЬКО КРАТКО МОЖНО!! Как опытным путём док??зать, что во время дыхания выделяется углекислый газ?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=
Ответить
Окружающий мир
Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия
Ответить