Придумай равенство и неравенство ,в которых по обе стороны от знака сравнения сто??т выражения
Математика
Придумай равенство и неравенство ,в которых по обе стороны от знака сравнения сто??т выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равенство 2+3=4+1 неравенство 6+2>8-3
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