Найдите сумму первых трех членов арифметической прогрессии (an),если :a1=8, d=12
Математика
Найдите сумму первых трех членов арифметической прогрессии (an),если :a1=8, d=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь, это делается так: а2=а1+d=20 а3=32. a1+а2+а3=8+20+32=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!Уже третий раз задаю ТОЛЬКО КРАТКО МОЖНО!! Как опытным путём док??зать, что во время дыхания выделяется углекислый газ?
Алгебра
Помогите пожалуйста с Алгеброй! Разложите на множители: 1) 3у^2-27= 2) 3х^2+12х+12= 3)28-7у^2= 4)11х^2-22х+11= 5)(у^2-1)-9=
Окружающий мир
Впиши в рамки Сколько лет назад произошли эти события появление древнейших людей приручение животных и освоение земледелия
Окружающий мир