Для получения нефтепродуктов из нефти используют a) фильтрование б) возгонку в) ди??тилляцию (перегонку) г) отстаивание

Химия

Для получения нефтепродуктов из нефти используют a) фильтрование б) возгонку в) ди??тилляцию (перегонку) г) отстаивание

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