Для получения нефтепродуктов из нефти используют a) фильтрование б) возгонку в) ди??тилляцию (перегонку) г) отстаивание
Химия
Для получения нефтепродуктов из нефти используют a) фильтрование б) возгонку в) ди??тилляцию (перегонку) г) отстаивание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для получения нефтепродуктов используют дистилляцию
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