Почему родители любят детей?
Окружающий мир
Почему родители любят детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это их чадо, плод их любви их продолжение, в будущем их опора и надежда
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