Папоротники, хвощи, плауны Общая характеристика папоротников Папоротники в основном _____________ летние растения, обитающие в тенистых, влажных лесах. Их относят к ___________ растениям, так как _________ у всех папоротников...

Гость: Гость:

Папоротники в основном --- многолетние растения, обитающие в тенистых, влажных лесах. Их относят к высшим споровым растениям, так как они размножаются спорами. У всех папоротников есть вегетативные органы: корень, побег, листья. Размножаются они с помощью спор или вегетативно. К папоротникам относится более 10 000 видов растений.