Папоротники, хвощи, плауны Общая характеристика папоротников Папоротники в основном _____________ летние растения, обитающие в тенистых, влажных лесах. Их относят к ___________ растениям, так как _________ у всех папоротников...
Биология
Папоротники, хвощи, плауны Общая характеристика папоротников Папоротники в основном _____________ летние растения, обитающие в тенистых, влажных лесах. Их относят к ___________ растениям, так как _________ у всех папоротников есть вегетативные органы: ________________ , ___________, _________. Размножаются он и __________. К папоротникам относится более __________ видов растений.
Ответ(ы) на вопрос:
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Папоротники в основном --- многолетние растения, обитающие в тенистых, влажных лесах. Их относят к высшим споровым растениям, так как они размножаются спорами. У всех папоротников есть вегетативные органы: корень, побег, листья. Размножаются они с помощью спор или вегетативно. К папоротникам относится более 10 000 видов растений.
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