Решите пример. Пожалуйста! По действиям (1 действие-...) Спасибо!! 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 (* -умножить)
Математика
Решите пример. Пожалуйста! По действиям (1 действие-...) Спасибо!! 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 (* -умножить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.36*4.2=1.512 2)1,512+0.028=1.54 3)6.93:1.54=4.5 4)4.5-3.5=1
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