Решите пример. Пожалуйста! По действиям (1 действие-...) Спасибо!! 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 (* -умножить)

Математика

Решите пример. Пожалуйста! По действиям (1 действие-...) Спасибо!! 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5 (* -умножить)

Автор: Гость