1)Переведите вопрос в косвенную речь. Where is my hat? 2) Согласитесь с утверждением. I endjoyed skating when i was a kid. 3) Вставьте пропущенное слово. What are___boots over there?

Английский язык
1)Переведите вопрос в косвенную речь. Where is my hat? 2) Согласитесь с утверждением. I endjoyed skating when i was a kid. 3) Вставьте пропущенное слово. What are___boots over there?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.where my hat was 2.Yes , i did 3.those
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