Гонщик проехал трассу в 936,6 км,сделав,в связи с поломкой,вынужденную остановку.До ??становки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 178,4 км/ч.Остальной путь он проехал за 2 часа.С какой скоростью ехал гонщик после остановк...

Математика

Гонщик проехал трассу в 936,6 км,сделав,в связи с поломкой,вынужденную остановку.До ??становки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 178,4 км/ч.Остальной путь он проехал за 2 часа.С какой скоростью ехал гонщик после остановки? помогите пожалуйста решить..

Автор: Гость