Гонщик проехал трассу в 936,6 км,сделав,в связи с поломкой,вынужденную остановку.До ??становки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 178,4 км/ч.Остальной путь он проехал за 2 часа.С какой скоростью ехал гонщик после остановк...
Математика
Гонщик проехал трассу в 936,6 км,сделав,в связи с поломкой,вынужденную остановку.До ??становки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 178,4 км/ч.Остальной путь он проехал за 2 часа.С какой скоростью ехал гонщик после остановки? помогите пожалуйста решить..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
178,4*3=535,2 км - проехал гонщик до остановки. 936,6-535,2=401,4 км - осталось проехать. 401,4:2=200,7 км/ч- скорость гонщика после остановки.
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