Годовой доход Рашада равен 16800 манат.Рашад говорит, что его доход составляет 0,5 часть дохода начальника.Верна ли его мысль,если каждвй месяц он получает 400 манат
Математика
Годовой доход Рашада равен 16800 манат.Рашад говорит, что его доход составляет 0,5 часть дохода начальника.Верна ли его мысль,если каждвй месяц он получает 400 манат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Как я поняла, умножаем зарплату Рашада на 12 - получаем годовую 4800 манат. Следовательно, Рашад врет, ведь его доход составляет 0.285 от з/п начальника.
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