Гость: Гость:

Голо и неприветливо в лесу .синтаксический разбор Предложение повествовательное невосклицательное простое.,односоставное,распространенное.Осложнено однородными сказуемыми. Голо и неприветливо сказуемое , в лесу обстоятельство.