Голо и неприветливо в лесу синтаксический разбор
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Голо и неприветливо в лесу синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голо и неприветливо в лесу .синтаксический разбор Предложение повествовательное невосклицательное простое.,односоставное,распространенное.Осложнено однородными сказуемыми. Голо и неприветливо сказуемое , в лесу обстоятельство.
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