Гораздо важнее не то что мы читаем, а как и какой целью. (эссэ

Гость: Гость:

Жалко, что не указал критериев. каждый прочитанный рассказ, каждое произведение, каждая книга несёт в себе определённую информацию. каждая строчка книги проходит через наше сознание, через целую систему наших внутренних оценок/сформированных или ещё только формирующихся взглядов на мир, при этом, поскольку все люди обладают своими, определёнными внутренними предрасположенностями/ценностями, часто оказывающимися различными(более того - едва ли возможен случай, при коотором два человека имели бы абсолютно идентичный набор всех вышеперечисленных качеств), люди способны воспринять одно и то же произведение по-разному, по-разному его оценить, сделать разные выводы, получить разный опыт(или вовсе его не получить) и по-разному его применять в своей жизни(или вовсе не применять). потому вся система взглядов, определяющих человеческое сознание и восприятие текста намного важнее содержания текста.