Горе от ума характеристика София (Софья) Павловны Фамусовой и Чацкого срочно нуж??а

Гость: Гость:

1) Софья. Софья дочь Московского чиновника Фамусова. Ей 17 лет,Софья получила домашнее образование, научилась петь и танцевать,Софья любит музыку и играет на музыкальных инструментах,Она остроумна, сообразительна, презирает грубость и невежество Скалозуба, ее раздражает желчный язык Чацкого.Софья - доверчивая, наивная девушка. Она не замечает, что Молчалин ее использует. 2) Чацкий. Он дворянин, помещик с 300-400 крепостными крестьянами. холостой мужчина. Он еще молод, но уже "не впадает в ребячество. После смерти родителей Чацкий воспитывался в доме Фамусова. Повзрослев, он стал жить отдельно.Чацкий является членом Английского клуба, в котором состоят богатые, знатные дворян. Он умный, остроумный мужчина и красноречивый человек.