Горные вершины спят во тьме ночной... Ночевала тучка золотая на груди утеса -великана... Определи,каким членом предложения являются прилагательные. Обозначь падеж существенных и прилагательных, выдели у этих частей речи окончан...

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Горные вершины спят во тьме ночной... Ночевала тучка золотая на груди утеса -великана... Определи,каким членом предложения являются прилагательные. Обозначь падеж существенных и прилагательных, выдели у этих частей речи окончания, подчеркни в них орфограммы .

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