Город князь которого организовал отпор ордынцам.
Окружающий мир
Город князь которого организовал отпор ордынцам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым успешное сопротивление нашествию монголов организовал Даниил Галицкий - князь Галича (годы жизни - 1201 - 1264. Предположительно) . Недолгую, но блистательную эпоху его правления называют эпохой Галицко - Волынской Руси. Подробнее: Монголы не смогли взять Галич и другие города Галицко - Волынского княжества и разорить владения Даниила.
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