Город князь которого организовал отпор ордынцам.

Гость: Гость:

Первым успешное сопротивление нашествию монголов организовал Даниил Галицкий - князь Галича (годы жизни - 1201 - 1264. Предположительно) . Недолгую, но блистательную эпоху его правления называют эпохой Галицко - Волынской Руси. Подробнее: Монголы не смогли взять Галич и другие города Галицко - Волынского княжества и разорить владения Даниила.