Государства латинской америки которые обрели независимость в XIX веке
История
Государства латинской америки которые обрели независимость в XIX веке
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Гость:
Гаити - 1804 Венесуэла - 1811 Колумбия - 1819 Мексика - 1824 Бразилия - 1820
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