Говорят,родились,зовем-способ словообразования какой?

Русский язык
Говорят,родились,зовем-способ словообразования какой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова зов и говор ещё приставить окончания. родились-от слова род. от слова говорить,сказать. Вроде так как я помню :)
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