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-|x|+7=10 НАЙТИ X решить уравнение
Математика
-|x|+7=10 НАЙТИ X решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+7=10 x=10-7 x=3 3+7=10 10=10
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