-|x|+7=10 НАЙТИ X решить уравнение

Математика
-|x|+7=10 НАЙТИ X решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+7=10  x=10-7 x=3  3+7=10   10=10
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