4 и 5 номера. Заранее спасибо)))

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Номер 4(а) Пусть х варенников слепила Катя, тогда мама слеваренников варенников.По условию задачи известно что вместе они слепили 60 варенников .Сочтавим и решим уравнение: х+5х=60 6х=60 х=60:6 х=10 1)10варенников-слепила Катя 2)10*5=50варенников-слепила мама Ответ:10 Варенников;50 Варенников Номер 4(б) Пусть х стихов выучил Петя,тогда Боря выучил (3х) стихов.По условия задачи известно, что Петя выучил на 6 стихов меньше чем Боря.Составим и решим уравнение: х+3х=х+6 4х=х+6 4х-х=6 3х=6 х=6:3 х=3 1)3 стихотворения выучил Петя 2)3+6=9 стихотворений выучил Боря Ответ:3 стихотворения;9 стихотворений номер 5 554 х 401 -------- + 554 2216 ------------------- 222154