Ученики четырёх классов -4А,4 Б,4В,4Г- побывали в библиотеке.Ве четвёртые классы без 4А взяли для чтения 72 книги,без 4Б-80 книг,без 4В -60 книг,без 4 Г_58 книг.Сколько книг взял в библиотеке за день каждый класс?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛ...

Математика

Ученики четырёх классов -4А,4 Б,4В,4Г- побывали в библиотеке.Ве четвёртые классы без 4А взяли для чтения 72 книги,без 4Б-80 книг,без 4В -60 книг,без 4 Г_58 книг.Сколько книг взял в библиотеке за день каждый класс?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ?

Автор: Гость