Мирно пела это будет словосочетанием?

Русский язык
Мирно пела это будет словосочетанием?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это слово сочетание
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