В какой из пар слов нет рифмы Алфавит-звонит Повод-водопровод Завидно-обидно Каталог-монолог Облегчить-ободрить Торты-порты

Русский язык
В какой из пар слов нет рифмы Алфавит-звонит Повод-водопровод Завидно-обидно Каталог-монолог Облегчить-ободрить Торты-порты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6...)На самом деле Торты-порты. Ведь ударение в слове ТОрты падает на о,а в слове ПортЫ,на Ы.  
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