lt;pgt;основные признаки сказки о мёртвой царевне и о семи богатыряхlt;/pgt;
Литература
lt;pgt;основные признаки сказки о мёртвой царевне и о семи богатыряхlt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мачеха. 2. Несчастье. 3 Глубокий сон. 4 Любовь. 5.Верные братья
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