Выполните морфемный разбор слова; расположилась
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Выполните морфемный разбор слова; расположилась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рас — префикс (приставка) по — префикс (приставка) лож — корень и — суффикс л — суффикс и — окончание сь — постфикс расположи — основа слова
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