График функции y=7+6x и решение

Алгебра
График функции y=7+6x и решение
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Автор: Гость
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Гость:
Надо знать 2 пункта чтобы нарисовать прямую возьмем например -1 и 0: |х|-1|0| |у|1|7|
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