Напишите предложения по теме: to do + not . В отрицательной форме в 3-м лице единственно??о числа используется вспомогательный глагол does not + смысловой глагол. В остальных случаях используется вспомогательный глагол do not +...

Английский язык
Напишите предложения по теме: to do + not . В отрицательной форме в 3-м лице единственно??о числа используется вспомогательный глагол does not + смысловой глагол. В остальных случаях используется вспомогательный глагол do not + смысловой глагол.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I do not want to be a doctor. я не хочу быть доктором. He doesn't like to play football. он не любит играть в футбол. They don't do their homeworks on Sundays. они не делают домашнюю работу по воскресеньям
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