График кардинт для задачи 1200

Гость: Гость:

Задача №1. 1)100%-5%=95% - 0,95 ; 2)1200*0,95=1140 - присутствовало в шк ; 3)1140*0,4=456 - обедало в школьной столовой. Задача №2. Сначала нужно найти количество тех жителей, которые не интересуются футболом: 50000*0.7= 35000(чел) Далее найдем количество интересующихся: 50000-35000=15000(чел) Теперь найдем сколько человек смотрели матч: 15000*0.6=9000(чел) Ответ: 9000 человек смотрели финал лиги чемпионов по телевизору. Задача №3. 1. 100+30 = 130% (цена розничной продажи по отношению к оптовой) 2. 180:130*100 = 138. (оптовая цена) 3. 5000:138 = 36 шт. (наибольшее число учебников) ОТВЕТ: можно купить 36 штук.