Рост Алисы и сказки Алиса в стране чудес был 1 м 10 см после того как она выпила вишн??вый сок её рост уменьшился в пять раз а затем она села кусочек торта и выросла в 15 раз насколько она стала выше своего первоначального роста

Математика
Рост Алисы и сказки Алиса в стране чудес был 1 м 10 см после того как она выпила вишн??вый сок её рост уменьшился в пять раз а затем она села кусочек торта и выросла в 15 раз насколько она стала выше своего первоначального роста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110:5=22уменшенный 22*15=330 330:110=3 Стала выше в 3 раза
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