Рост Алисы и сказки Алиса в стране чудес был 1 м 10 см после того как она выпила вишн??вый сок её рост уменьшился в пять раз а затем она села кусочек торта и выросла в 15 раз насколько она стала выше своего первоначального роста

Математика

Рост Алисы и сказки Алиса в стране чудес был 1 м 10 см после того как она выпила вишн??вый сок её рост уменьшился в пять раз а затем она села кусочек торта и выросла в 15 раз насколько она стала выше своего первоначального роста

Автор: Гость