Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог
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Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог
Ответ(ы):
Гость:
Я(подлежащее) обратил(сказуемое) внимание (вроде бы дополнение) на странные(прилагательное) знаки(дополнение) на стенах (дополнение) домов (дополнение) объяснить (глагол) значение (существительное) которых не мог(глагол)
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