Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог

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Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог

Автор: Гость