Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог

Русский язык
Грамматические основы пожалуйста выделите! Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я(подлежащее) обратил(сказуемое) внимание (вроде бы дополнение) на странные(прилагательное) знаки(дополнение) на стенах (дополнение) домов (дополнение) объяснить (глагол) значение (существительное) которых не мог(глагол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как разобрать слова по саставу протяжный
Ответить
Русский язык
Укажи сложное числительное: 5 10 9 16
Ответить
Английский язык
Задать задать вопрос на английском языке на ответ Я люблю овощи
Ответить
Русский язык
8.какие слова и словосочетания называются вводными? Что они обозначают ?
Ответить
Українська мова
Антонім до словаБерегти
Ответить