8.какие слова и словосочетания называются вводными? Что они обозначают ?
Русский язык
8.какие слова и словосочетания называются вводными? Что они обозначают ?
Ответ(ы):
Гость:
Как правило, вводные слова выражают отношение говорящего к высказыванию, его оценку, дают сведения об источнике. запятыми выделяются вводные слова и словочетания. Вот Так!
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