8.какие слова и словосочетания называются вводными? Что они обозначают ?

Русский язык
8.какие слова и словосочетания называются вводными? Что они обозначают ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как правило, вводные слова выражают отношение говорящего к высказыванию,  его оценку, дают сведения об источнике. запятыми выделяются вводные слова и словочетания. Вот Так!
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