Для посадки подготовили 32 луковицы гиацинтов и 48 луковиц нарциссов. Их разделили ??оровну на 2 клумбы. Сколько луковиц на каждой клумбе? Заранее спасибо

Математика
Для посадки подготовили 32 луковицы гиацинтов и 48 луковиц нарциссов. Их разделили ??оровну на 2 клумбы. Сколько луковиц на каждой клумбе? Заранее спасибо
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Гость:
(48+32):2=40 ответ:40луковиц на каждой клумбе
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