Для посадки подготовили 32 луковицы гиацинтов и 48 луковиц нарциссов. Их разделили ??оровну на 2 клумбы. Сколько луковиц на каждой клумбе? Заранее спасибо

Математика

Для посадки подготовили 32 луковицы гиацинтов и 48 луковиц нарциссов. Их разделили ??оровну на 2 клумбы. Сколько луковиц на каждой клумбе? Заранее спасибо

Автор: Гость