Помогите плиз!!!с задачей определяя количество воды ,которое даёт родник ,турист?? заметили ,что двухлитровая банка наполнилась за 4 секунды . сколько воды даёт родник в минуту?

Математика

Помогите плиз!!!с задачей определяя количество воды ,которое даёт родник ,турист?? заметили ,что двухлитровая банка наполнилась за 4 секунды . сколько воды даёт родник в минуту?

Автор: Гость