Помогите плиз!!!с задачей определяя количество воды ,которое даёт родник ,турист?? заметили ,что двухлитровая банка наполнилась за 4 секунды . сколько воды даёт родник в минуту?
Математика
Помогите плиз!!!с задачей определяя количество воды ,которое даёт родник ,турист?? заметили ,что двухлитровая банка наполнилась за 4 секунды . сколько воды даёт родник в минуту?
Ответ(ы):
Гость:
4 сек - 2л 60 сек - х л х = 60 * 2 4 = 30 литров воды дает в минуту
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