Какие 5 предложений можно составить из этих слов: облако,овраг,огонь, океан,орех,отец, отечество, отчизна, пассажир,патриот,пирог,платок,погода,подсолнух,посуда,почтальон(другие слова можно добавлять.)

Русский язык
Какие 5 предложений можно составить из этих слов: облако,овраг,огонь, океан,орех,отец, отечество, отчизна, пассажир,патриот,пирог,платок,погода,подсолнух,посуда,почтальон(другие слова можно добавлять.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Океан находился далеко. Сегодня плохая погода. Мама мыла посуду. Почтальон доставил письма. Мама приготовила вкусный пирог.
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