Какие 5 предложений можно составить из этих слов: облако,овраг,огонь, океан,орех,отец, отечество, отчизна, пассажир,патриот,пирог,платок,погода,подсолнух,посуда,почтальон(другие слова можно добавлять.)

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Какие 5 предложений можно составить из этих слов: облако,овраг,огонь, океан,орех,отец, отечество, отчизна, пассажир,патриот,пирог,платок,погода,подсолнух,посуда,почтальон(другие слова можно добавлять.)

Автор: Гость