Помогите срочно!!!!!! сделай звукобуквенный разбор; слова ; лето, ночь
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Помогите срочно!!!!!! сделай звукобуквенный разбор; слова ; лето, ночь
Ответ(ы):
Гость:
Лето - [ л, э т а ] - 4б, 4 зв., 2 слога. л-[ л, ] - согл., мягкий парный, звонкий непарный е-[ э ] - гласный, ударный т-[ т ] - согл., твёрдый парный, глухой парный о-[ а ] - гласный, безударный ночь - [н о ч, ] - 4 б., 3 зв., 1 слог н-[ н ]- согл., тв. парный, звон. непарный о-[ о ]- гласный, ударный ч-[ ч, ] - согл., мяг. непарный, глухой непарный ь- [-]
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