- чем отличается врун от фантазёра? - чем отличается рассказ от сказки? Заранее спасибо!)))
Литература
- чем отличается врун от фантазёра? - чем отличается рассказ от сказки? Заранее спасибо!)))
Ответ(ы):
Гость:
Врун говорит неправду преднамеренно, а фантазер просто воображает о чем-то. В рассказе рассказывается о том, что произошло реальной жизни. В сказке есть вымышленные персонажи и в ней отражается фантазия автора.
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