Значение амебы 5 класса

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Если вы имеете в виду Amoeba proteus, то много кто! В микромире жесткие законы. Ползающую амебу могут сожрать многие черви, к примеру, детритоядные животные разных мастей, попадется - и головастик не откажется. А так точно не определишь, кто ест, очень уж мелкие и не остается остатков, по которым можно определить, что кто-то именно амебу съел. Есть почвенные амебы. От них не откажутся те же почвенные черви (типа дождевых - жрут вместе с грунтом) , нематоды, да мало ли! А еще есть дизентерийная амеба! Вот ее лучше нам не есть. :) А родственники голых амеб - радиолярии формируют мелкий зоопланктон. Его планктонные рачки трескают за милую душу. Мел и известняк образовались тоже из родственников амеб - фораминифер. Так что значение не маленькое. Сказать, что кто-то питается только амебами нельзя, мелки, чаще всего просто скопом едят. Но и как пища тоже служат.