Помогите с сочинением на тему "Вандализм в школе " 100-120 слов

Гость: Гость:

1. Введение Вандализм – одна из форм разрушительного поведения человека, приводящая к гибели культурных и иных ценностей. Этот термин произошел от названия древнегерманского племени вандалов. В 455 году они овладели Римом и уничтожили в нем множество памятников античного и христианского искусства, поэтому вандалами называют невежд, варваров, разрушителей ценностей. Проявления вандализма приносят громадный финансовый ущерб, и приводят к негативным социальным последствиям. Так, по некоторым оценкам 30% затрат на ремонт в жилищно-коммунальной сфере приходится на ликвидацию последствий вандализма. Огромные убытки приносят регулярные поломки и хищения уличных таксофонов. Повреждения и хищения на железных дорогах, в метрополитене и на других видах транспорта ежегодно возрастают и приносят большой материальный урон. Похищаются и портятся мягкие сидения, диваны, обшивка, разбиваются стекла вагонов, стены пачкаются циничными надписями. Помимо значительного материального ущерба, вандализм несет за собой и другие негативные потери обществу, причиняя психологические, физические травмы и невосполнимые разрушения памятников культуры и архитектуры. Так, за последнее время, среди подростков, находящихся летом за городом, одним из популярных развлечений стало бросание камней в окна проезжающих поездов. Подобная «шалость» приводит не только к повреждению вагонов и большим материальным затратам, но и к тяжелым случаям травматизма пассажиров, вплоть до смертельных исходов. Вот некоторые выдержки из Калининградской газеты: «Чтобы обеспечить милицейское сопровождение пассажирских поездов, пришлось снять охрану с нескольких объектов. Детский вандализм и кража металла постоянная головная боль железнодорожников…, за сутки группы вандалов вывозят до 15 тонн рельсов. Москва решила профинансировать создание специального подразделения, которое будет заниматься безопасностью консульских работников и пассажиров. Цена вопроса - почти двенадцать миллионов рублей в год» (из выступления начальника УВД на транспорте). Средства, действительно, весьма значительные и расходуются они не на благо общество, помощь неимущим, старикам, детям, а, по сути, на то, чтобы устранить последствия в пробелах воспитания наших детей. Предупреждение таких проявлений, профилактика разрушительного поведения детей и подростков, осознание ими последствий своих проступков во многом снизят эти расходы. Циничные надписи на стенах домов, памятниках, загрязнение стен транспортных салонов – «граффити», замусоривание парков и скверов, разорение и вытаптывание клумб и цветников, битье стекол на остановках и в самом транспорте, портят лицо нашего города, всего того, что сопровождало нас с детства, и было дорого, как понятие своего дома и отечества. Разрушения свидетельствует о социальном неблагополучии, враждебном протесте и надругательстве над общественными устоями. Социологами установлено, что появление даже незначительных и случайных разрушений, надписей, рисунков чаще всего способствует последующим разрушениям этих объектов. Испорченные объекты кажутся «ничейными», стимулируют дальнейшую их порчу и снимают социальные запреты. Вот почему на восстановление испорченных объектов, ремонт, замену, смывание надписей, устранение многочисленных объявлений, требуются громадные материальные затраты и большие физические усилия.