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Что больше -4 5ых и -5 6шестых
Математика
Что больше -4 5ых и -5 6шестых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) -4/5 и -5/6 = -24/30 > -25/30 = -4/5 > -5/6.
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