Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.
Ответ(ы):
Гость:
Единственн число множ число 1жақ:менің атам біздің атамыз 2жақ:сенің атаң сендердің аталарың сіздің атаңыз сіздердің аталарыңыз 3 жақ:оның атасы олардың аталары
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