Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Единственн число                                    множ число 1жақ:менің атам                                       біздің атамыз 2жақ:сенің атаң                                         сендердің аталарың сіздің атаңыз                                               сіздердің аталарыңыз 3 жақ:оның атасы                                     олардың аталары
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