Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста 1 жақ Менің атам нужно просклонять в единственном числе и множественном числе.

Автор: Гость