Помогите таблицу сделать.Туда надо примеры вставить

Биология
Помогите таблицу сделать.Туда надо примеры вставить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 томат, баклажан в первый столбик, во второй чистотел, шалфей, в третий лапчатка, пурпурная  ива, в четвёртый вех ядовитый, белиголов, как-то так
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