Твир роздум 6 класс натему Я хочу побачити море

Гость: Гость:

Всі ми хочемо бачити в нашому житті щось красиве, щось багате. Краса вкрай важлива для людини, адже людина є подобою Бога, а не просто істотою, яка безглуздо проживає свої дні. Краса нерідко поєднується з багатством. При одному лише погляді не багаті речі стає зрозуміло, що вони дуже красиві. Особливо це актуально, якщо мова йде про красиві природні явища, такі як море. Не даремно люди настільки сильно люблять їздити на море і відпочивати там. Все-таки різні озера та інші водойми, де можна купатися, існують багато де, навіть у селах. Але людям недостатньо просто скупатися, вони хочуть насолодитися морський красою повною мірою і без обмежень.Одного погляду на море достатньо, щоб зрозуміти в повній мірі, наскільки багатим воно є. Краса водної гладі радує, незалежно від того, в якому стані перебуває море. Коли все тихо, спокійно, коли сильний вітер відсутній, і море дуже спокійно. Приплив ледь чутний, також можна почути спів птахів. Спокійне море здається добрим і ввічливим другом, разом з яким дуже приємно спільно проводити час. Звичайно, таке море виглядає багатим. Наприклад, воно багате своїми фарбами – залежно від того, світить сонце яскраво або йому заважають хмари, море виглядає більш або менш яскраво. Але радіти красі і багатству моря можна не тільки під час штилю. Коли море бушує, коли відбувається шторм, виробляється ще більш сильне враження. В такі моменти море нібито вивертається навиворіт, іноді, навіть дивлячись зі сторони, можна побачити весь багатий внутрішній вміст моря, що дозволить вразити не тільки внутрішньою, але і зовнішньою стороною. Море красиве і багате своєю зовнішністю завжди, незалежно від того, наскільки вибагливий глядач оцінює морську красу. Саме тому люди люблять відвідувати море настільки часто.Але насправді не варто оцінювати багатство моря виключно за його зовнішнім виглядом. Насправді морська поверхня, звичайно, дуже красива, але вона лише приховує все те багатство, яке знаходиться всередині моря і яке звичайний спостерігач з боку помітити просто не може. Всередині море ще гарніше, ніж зовні. У ньому живуть різні морські мешканці, приміром, риби, раки, краби. Всі вони різні, незвичайні для людини, а тому – привабливі. Звичайно, не можна забувати і про морські рослини – їх багатство не тільки в красі, але і в лікувальних властивостях.Безумовно, море дуже багате, але багате воно насамперед своєю внутрішньою і зовнішньою красою. Море виглядає настільки добре, що дивитися на нього можна годинами. Ще більшої уваги гідний внутрішній світ моря – в ньому можна познайомитися з прекрасними морськими мешканцями, які можуть жити лише в цьому специфічному середовищі.